«Овечкин начал называть меня «зубочисткой». Форвард «Вашингтона» — о прозвищах от капитана

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэттью Филлипс рассказал о прозвищах, которые получают новички команды от капитана Александра Овечкина.

— «Кэпиталз» недавно опубликовал видео, на котором вы запечатлены в подтрибунном помещении перед игрой. И Алекс Овечкин назвал вас «Зубочисткой». Это удивительно.

— Да, да. Так было весь сезон (улыбается).

— Как это произошло?

— Это началось как-то сразу. Всем нравятся мои клюшки и то, какие они маленькие (рост Филлипса 170 см — прим. «Чемпионата»). А потом они решили, что я тоже похож на зубочистку. И Овечкин начал меня так называть. Теперь это уже невозможно остановить (смеется), — приводит слова Филлипса сайт Russian Machine Never Breaks.

Филлипс в текущем чемпионате НХЛ провёл 28 игр за «столичных» и набрал пять (1+4) очков.