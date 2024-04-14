Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»

Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку с сыном Сергеем на льду клуба. Видео этого момента опубликовал аккаунт The Hockey News в соцсети X (ранее Twitter), посвящённый «Вашингтону».

Сергей Овечкин также сыграл «один на один» с белорусским форвардом «столичных» Алексеем Протасом.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.

Напомним, сегодня «Вашингтон» играл с «Тампой». Матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин завершил с коэффициентом полезности «-1». На данный момент «Кэпиталз» вернулись в зону плей-офф.

Материалы по теме
Фото
Овечкин сыграл в хоккей с сыновьями на деревянном полу своего дома
Материалы по теме
«Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки
«Последний бой Овечкина». Как Ови переродился и вернулся в погоню за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android