Овечкин с сыном провели тренировку с «Вашингтоном»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку с сыном Сергеем на льду клуба. Видео этого момента опубликовал аккаунт The Hockey News в соцсети X (ранее Twitter), посвящённый «Вашингтону».

Сергей Овечкин также сыграл «один на один» с белорусским форвардом «столичных» Алексеем Протасом.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 77 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 30 голов и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 852 гола и 697 результативных передач в 1424 матчах.

Напомним, сегодня «Вашингтон» играл с «Тампой». Матч завершился победой столичного клуба со счётом 4:2. Эту встречу Овечкин завершил с коэффициентом полезности «-1». На данный момент «Кэпиталз» вернулись в зону плей-офф.