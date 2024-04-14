Крикунов: вся Россия ждёт дня, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о погоне форварада «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом по Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам за карьеру.

— Получается, сегодня Кучеров – главный российский хоккеист в НХЛ?

— Да, Кучеров. Сейчас он хорош. но Овечкин есть Овечкин. Александр стремится к тому, чтобы побить рекорд Гретцки, вся Россия ждёт этого дня. Хотя понятно, что это непросто. У него есть два года, чтобы установить новый рекорд. Саша очень мощный парень, здоровья ему хватит еще надолго, если он захочет играть, — приводит слова Крикунова сетевое издание LiveResult.

Напомним, сейчас на счету Овечкина 852 гола. До рекорда Гретцки ему осталось забросить 42 шайбы.