Все результаты игрового дня НХЛ 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 4 матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финале прошлого сезона обыгравший в серии «Флориду Пантерз» (4-1).