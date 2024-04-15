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Все результаты игрового дня НХЛ 15 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 15 апреля
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Сегодня, 15 апреля, в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 4 матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Макканн – 14:24     1:1 Капанен (Торопченко) – 18:18     2:1 Кайру (Кессел, Саад) – 40:59     3:1 Шенн (Ледди, Уокер) – 56:37     4:1 Уокер – 59:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Макар) – 07:26     0:2 Макар (Маккиннон, Лехконен) – 10:34     0:3 Рантанен (Мэнсон, Ничушкин) – 32:50     1:3 Барбашёв (Колесар, Ханифин) – 42:56     2:3 Карлссон (Дорофеев, Теодор) – 46:35 (pp)     3:3 Карлссон (Хауден, Уайтклауд) – 56:23     4:3 Гертл (Айкел, Маршессо) – 61:23 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Назар (Джонс) – 10:05     1:1 Стаал (Мартинук, Свечников) – 24:10     2:1 Атанасиу (Райхель, Донато) – 41:54     2:2 Джарвис – 46:24 (pp)     2:3 Джарвис (Бёрнс, Свечников) – 56:27 (pp)     2:4 Ахо (Гюнцель) – 57:54    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Кесселринг, Ингрэм) – 02:36     0:2 Маччелли (Браун, Колячонок) – 03:55     1:2 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 07:22     2:2 Коронато – 09:42     2:3 Гюнтер (Дурзи, Келлер) – 17:54 (pp)     3:3 Зари (Хант) – 29:07     3:4 Гюнтер (Еник, Келлер) – 35:14     3:5 Доан (Макбэйн) – 36:17     4:5 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 36:50     5:5 Кадри (Андерссон, Чюлингтон) – 41:14     6:5 Кадри (Уигар, Кузьменко) – 45:43 (pp)    

Напомним, регулярный чемпионат завершается 19 апреля.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», в финале прошлого сезона обыгравший в серии «Флориду Пантерз» (4-1).

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