Шарангович побил исторический рекорд Белоруссии в НХЛ
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).
Белорусский нападающий хозяев Егор Шарангович отметился в этой встрече заброшенной шайбой.
Таким образом, по итогам этой игры на счету 25-летнего форварда стало 59 (31+28) очков в нынешнем сезоне. Этот результат помог Шаранговичу установить новый рекорд Белоруссии по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Михаила Грабовского (58 в сезоне-2010/2011).
Напомним, Шарангович присоединился к «Флэймз» прошлым летом в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз».
«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе, лишившись шансов на попадание в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Кесселринг, Ингрэм) – 02:36 0:2 Маччелли (Браун, Колячонок) – 03:55 1:2 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 07:22 2:2 Коронато – 09:42 2:3 Гюнтер (Дурзи, Келлер) – 17:54 (pp) 3:3 Зари (Хант) – 29:07 3:4 Гюнтер (Еник, Келлер) – 35:14 3:5 Доан (Макбэйн) – 36:17 4:5 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 36:50 5:5 Кадри (Андерссон, Чюлингтон) – 41:14 6:5 Кадри (Уигар, Кузьменко) – 45:43 (pp)
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