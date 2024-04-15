Шарангович побил исторический рекорд Белоруссии в НХЛ

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).

Белорусский нападающий хозяев Егор Шарангович отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 25-летнего форварда стало 59 (31+28) очков в нынешнем сезоне. Этот результат помог Шаранговичу установить новый рекорд Белоруссии по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Михаила Грабовского (58 в сезоне-2010/2011).

Напомним, Шарангович присоединился к «Флэймз» прошлым летом в результате обмена из «Нью-Джерси Дэвилз».

«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе, лишившись шансов на попадание в плей-офф.