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У Кузьменко 16 очков в последних девяти играх за «Калгари»

У Кузьменко 16 очков в последних девяти играх за «Калгари»
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В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету россиянина 16 (9+7) очков в последних девяти матчах за «Флэймз». До этого за 18 игр в составе «Калгари» после обмена из «Ванкувер Кэнакс» Кузьменко смог набрать лишь 8 результативных баллов.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Кузьменко, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 45 (22+23) очков.

«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Огоньки» лишились шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 5
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Керфут (Кесселринг, Ингрэм) – 02:36     0:2 Маччелли (Браун, Колячонок) – 03:55     1:2 Кузьменко (Кадри, Поспишил) – 07:22     2:2 Коронато – 09:42     2:3 Гюнтер (Дурзи, Келлер) – 17:54 (pp)     3:3 Зари (Хант) – 29:07     3:4 Гюнтер (Еник, Келлер) – 35:14     3:5 Доан (Макбэйн) – 36:17     4:5 Шарангович (Баклунд, Андерссон) – 36:50     5:5 Кадри (Андерссон, Чюлингтон) – 41:14     6:5 Кадри (Уигар, Кузьменко) – 45:43 (pp)    
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