У Кузьменко 16 очков в последних девяти играх за «Калгари»

В Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (6:5).

Российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, на счету россиянина 16 (9+7) очков в последних девяти матчах за «Флэймз». До этого за 18 игр в составе «Калгари» после обмена из «Ванкувер Кэнакс» Кузьменко смог набрать лишь 8 результативных баллов.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего Кузьменко, с учётом его выступлений за «Ванкувер», 45 (22+23) очков.

«Калгари» набрал 79 очков и делит с «Сиэтл Кракен» пятое место в Тихоокеанском дивизионе. «Огоньки» лишились шансов на попадание в плей-офф.