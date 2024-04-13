Кузьменко получил комплименты от журналиста НХЛ по поводу своей причёски и знания языка

Журналист НХЛ наградил рядом комплиментов российского форварда «Калгари» Андрея Кузьменко. Репортёр в конце интервью похвалил россиянина за знание английского языка и сделал комплимент его причёске. Кузьменко в матче с «Анахаймом» (6:3) стал автором хет-трика.

«Вы вошли сюда и сказали: «No English, не понимаю по-английски». Но ваш английский был прекрасен, и вы играли прекрасно сегодня. И да, ваша причёска выглядит отлично!» — заявил репортёр.

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Это второй хет-трик россиянина в карьере в НХЛ. Примечательно, что оба были оформлены в ворота «Анахайма». В текущем сезоне российский нападающий набрал 22 (13+9) очка за 26 матчей в составе «Флэймз» и 21 (8+13) очко за 43 матча в составе «Кэнакс».