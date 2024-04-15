В минском «Динамо» отреагировали на исторический рекорд Шаранговича в НХЛ

В минском «Динамо» отреагировали на исторический рекорд Егора Шаранговича в НХЛ. На счету 25-летнего форварда «Калгари» стало 59 (31+28) очков в нынешнем сезоне, что является новым рекордом Беларуси по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее принадлежавшим Михаилу Грабовскому (58 в сезоне-2010/2011).

«Сначала этот парень зажигал в «Динамо», а сейчас он лучший бомбардир среди белорусов в НХЛ в рамках одного сезона! Рады быть причастными к развитию Егора и его попаданию в НХЛ! Так держать, Шаран!» — говорится в сообщении пресс-службы минского клуба.

Шарангович выступал за минское «Динамо» в КХЛ в сезоне-2017/2018 и сезоне-2020/2021. Белорусский форвард набрал в КХЛ 37 (21+16) очков в 81 матче.