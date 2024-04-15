Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов оценил шансы будущего соперника «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина

Крикунов оценил шансы будущего соперника «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы будущего соперника «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина. Соперник ярославцев по финалу определится сегодня в решающем седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Шансы всегда есть, это плей-офф, шансы есть у всех. Посмотрим, как пойдёт. Посмотрите, сколько «Локомотив» не играет, плюс это или минус, – непонятно. Игровой практики долго нет, начнут играть, влетят, к примеру, первые две игры и неизвестно, что будет дальше. Пока обретёшь свою мощь и войдёшь в игровой тонус, уже может быть поздно», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Трактор» в полуфинале в четырёх матчах.

Материалы по теме
К чёрту прогнозы! В шикарном полуфинале КХЛ наступает развязка
К чёрту прогнозы! В шикарном полуфинале КХЛ наступает развязка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android