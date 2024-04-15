Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил шансы будущего соперника «Локомотива» по финалу Кубка Гагарина. Соперник ярославцев по финалу определится сегодня в решающем седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Шансы всегда есть, это плей-офф, шансы есть у всех. Посмотрим, как пойдёт. Посмотрите, сколько «Локомотив» не играет, плюс это или минус, – непонятно. Игровой практики долго нет, начнут играть, влетят, к примеру, первые две игры и неизвестно, что будет дальше. Пока обретёшь свою мощь и войдёшь в игровой тонус, уже может быть поздно», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Локомотив» обыграл «Трактор» в полуфинале в четырёх матчах.