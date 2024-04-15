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«Вся страна болеет за это». Крикунов — о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки

«Вся страна болеет за это». Крикунов — о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что вся Россия болеет за российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Российский форвард забросил 852 шайбы в НХЛ и отстаёт от рекорда на 42 гола.

«Хочется, чтобы Саша Овечкин попал в плей-офф НХЛ со своей командой и чтобы обошёл за два года Уэйна Гретцки, побив его рекорд и установив свой. Я думаю, что вся страна болеет за это. Мы тоже поболеем и поддержим Сашу», – сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Вашингтон» проведёт важнейший матч с «Бостоном» в ночь на 16 апреля. «Кэпиталз» пока занимают второй слот в зоне уайлд-кард и попадают в плей-офф при равенстве очков с «Детройтом» и «Филадельфией».

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