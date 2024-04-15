Как Овечкину и «Вашингтону» выйти в плей-офф? Все интриги решающей недели в НХЛ

До конца регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 осталось всего четыре игровых дня. В ночь на 19 апреля для 16 команд североамериканской лиги чемпионат будет официально завершён, тогда как другие 16 счастливчиков отправятся в поход за Кубком Стэнли.

В Западной конференции уже определены все восемь участников плей-офф и даже успела сложиться одна пара первого раунда: «Виннипег Джетс» гарантированно сыграет с «Колорадо Эвеланш». В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля.

Останется ли «Вашингтон» в зоне плей-офф?

Наиболее интересная ситуация с борьбой за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли складывается у Александра Овечкина и его партнёров. Шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф то резко возрастают, то стремительно падают после каждого сыгранного матча. Столичная команда умудряется без вариантов и без шансов проигрывать «Баффало Сэйбрз» (2:6 и 2:4), а затем выдавать матч жизни с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2), спасая своё положение.

За последние несколько дней «Кэпиталз» сначала едва не отцепили себя от борьбы за плей-офф, провалив матч с утратившими к тому моменту всяческую турнирную мотивацию «клинками», а затем оставили себя в игре, сумев преподнести большой сюрприз во встрече с «молниями». «Вашингтон» провёл настолько качественный матч, что смог не только добыть важнейшую победу, но и даже прервать длительную результативную серию лучшего бомбардира регулярки НХЛ Никиты Кучерова.

За свой подвиг «Кэпиталз» были вознаграждены подарком со стороны «Бостон Брюинз», который в основное время обыграл «Питтсбург Пингвинз», Совокупность этих результатов вернула команду Спенсера Карбери в зону плей-офф. До конца регулярки «Вашингтону» остаётся провести два матча, и судьба кубковой путёвки снова целиком и полностью зависит от столичных хоккеистов. Две победы обеспечат «Кэпиталз» проход в плей-офф вне зависимости от других результатов. По иронии судьбы, одну из этих побед нужно кровь из носу одерживать над тем же «Бостоном», который два дня назад и оставил «Вашингтон» в игре. Ближайшей ночью «столичные» сыграют свой главный матч в этом сезоне НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто выйдет в плей-офф от Восточной конференции?

На данный момент места в плей-офф от Восточной конференции забронировали шесть команд. В розыгрыш Кубка Стэнли уже точно пробились:

Три лучшие команды Атлантического дивизиона: «Бостон Брюинз» (109), «Флорида Пантерз» (108) и «Торонто Мэйпл Лифс» (102). Две лучшие команды Столичного дивизиона: «Нью-Йорк Рейнджерс» (112) и «Каролина Харрикейнз» (111). Первое место в зоне уайлд-кард займёт «Тампа-Бэй Лайтнинг» (96).

Исходя из текущего турнирного положения, третьей командой, которая напрямую выйдет в плей-офф от Столичного дивизиона, должен становиться «Нью-Йорк Айлендерс» (90 очков, 80 матчей). Семиматчевая серия с набранными очками позволила «островитянам» создать весомый задел перед прямыми конкурентами. За два матча до финиша регулярки «Айлендерс» оторвались от «Вашингтона» (87, 80) и «Детройта» (87, 80) на три очка.

Впереди у команды с Лонг-Айленда матч с «Нью-Джерси Дэвилз», который уже доигрывает сезон. Победа в нём гарантирует «островитянам» плей-офф. Возможное же поражение всё меняет, потому что в последнем матче команде Патрика Руа предстоит сыграть с «Питтсбургом». И осечка «Айлендерс» во встрече с «дьяволами» может стать спасательным кругом в том числе и для «Пингвинз».

Если же «островитяне» не запустят процесс самоликвидации, то на Востоке останется определить команду, занявшую вторую позицию в зоне уайлд-кард. Про эту борьбу уже было упомянуто выше. Пока что всё находится в руках «Вашингтона», но проблема заключается в том, что права на ошибку у столичной команды уже нет. Даже одно потерянное очко может стать фатальным для «Кэпиталз», так как «Детройту» осталось провести два матча с одним и тем же соперником – аутсайдером сезона «Монреаль Канадиенс». «Красные крылья» не преминут воспользоваться любой осечкой «столичных», чтобы обойти их в турнирной таблице.

Патрик Кейн Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Следом располагаются «Филадельфия» (87, 81) и «Питтсбург» (86, 80). «Лётчикам» для выхода в плей-офф нужно обыгрывать всё тот же «Вашингтон» и верить в подарки от конкурентов. Против команды Джона Тортореллы играет большее количество сыгранных матчей. «Пингвинз» всё ещё остаются в игре, так как на руку им играет дополнительный показатель – победы в основное время. При равенстве очков «Питтсбург» будет точно выше, чем те же «Айлендерс» и «Детройт», как и, возможно, «Вашингтон». Осталось только этого равенства очков добиться.

Позиция Клуб Матчи Очки Победы в основное время Див 3 «Айлендерс» 80 90 27 WC 2 «Вашингтон» 80 87 30 9 «Детройт» 80 87 27 10 «Филадельфия» 81 87 30 11 «Питтсбург» 80 86 31

Оставшиеся матчи:

«Айлендерс» : «Нью-Джерси» (г), «Питтсбург» (д);

: «Нью-Джерси» (г), «Питтсбург» (д); «Вашингтон»: «Бостон» (д), «Филадельфия» (г);

«Бостон» (д), «Филадельфия» (г); «Детройт»: «Монреаль» (д), «Монреаль» (г);

«Монреаль» (д), «Монреаль» (г); «Филадельфия»: «Вашингтон» (д);

«Вашингтон» (д); «Питтсбург»: «Нэшвилл» (г), «Айлендерс» (г).

Кто выиграет Президентский кубок

Шансы на первое место в общей турнирной таблице сохраняют четыре команды – «Нью-Йорк Рейнджерс» (112, 81), «Каролина Харрикейнз» (111, 81), «Даллас Старз» (111, 81) и «Бостон Брюинз» (109, 80). Судьба трофея зависит от команды Питера Лавиолетта, которая ближайшей ночью на домашнем льду примет «Оттаву Сенаторз». Победа любым способом принесёт Артемию Панарину и Игорю Шестёркину их первый командный титул за время североамериканского этапа карьеры.

Если же «Рейнджерс» потерпят неудачу, то Президентский кубок с вероятностью в 99% достанется «Каролине», у которой в регулярке остался заключительный матч – с «Коламбус Блю Джекетс». «Даллас» и «Бостон» смогут вмешаться в эту борьбу только при фантастическом стечении обстоятельств, так как при равенстве очков «Рейнджерс» и «Каролина» имеют лучшие исходные данные.

Как будут образованы пары первого раунда плей-офф

В Восточной конференции ещё не определены все участники плей-офф, поэтому строить прогнозы на пары первого раунда пока что занятие не благодарное. Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей место второй уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на позиции первой уайлд-кард. Поэтому очевидно, что «Флорида» почти наверняка сыграет с «Торонто», а вот остальные три пары ещё могут сложиться абсолютно разным образом.

На Западе же ситуация чуть иная: здесь последним кубковую путёвку завоевал действующий чемпион «Вегас Голден Найтс». Помимо защищающего чемпионское звание «Вегаса», в плей-офф НХЛ-2024 от Западной конференции выступят: «Даллас Старз», «Виннипег Джетс», «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нэшвилл Предаторз».

Самая простая ситуация в Центральном дивизионе. «Виннипег» и «Колорадо» уже образовали первую пару розыгрыша Кубка Стэнли. Осталось определить, кто начнёт дома, а кто на выезде. Пока всё идёт к тому, что преимущество домашнего льда получат «Джетс» (106, 80), опережающие «лавин» (105, 81) по набранным очкам и имеющие ещё и матч в запасе.

Остальные пары ещё могут легко видоизмениться. Понятно только, что «Даллас» наверняка займёт первый посев в конференции и сыграет со второй уайлд-кард. Сейчас её занимает «Вегас» (96, 80), но «рыцари» ещё могут опередить «Лос-Анджелес» (97, 80) в Тихоокеанском дивизионе, и тогда действующий обладатель Кубка Стэнли отправиться в пару к «Эдмонтону», который после поражения в очном матче от «Ванкувер Кэнакс» практически утратил шансы на первое место в своём дивизионе.

Пары плей-офф на данный момент

Пока же предлагаем посмотреть на сетку первого раунда плей-офф, если бы розыгрыш Кубка Стэнли начинался при нынешней турнирной таблице.

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 начнётся в ночь на 21 апреля и закончится не позднее 24 июня.

Кто выиграет гонку бомбардиров

К финальным матчам регулярного чемпионата в этом вопросе не осталось особой интриги. 30-летний Кучеров второй раз в карьере и впервые с 2019 года должен забирать «Арт Росс Трофи» в свою коллекцию индивидуальных наград. Никите остаётся провести два матча в регулярке, а его отрыв от сыгравшего на один матч больше Натана Маккиннона составляет три результативных действия.

При равенстве очков канадский форвард имеет приоритет из-за большего количества заброшенных шайб, но сложно представить такой сценарий развития событий, при котором Кучеров проведёт ещё два подряд неудачных матча. К тому же «Колорадо» в последнем матче регулярки предстоит матч с «Эдмонтоном», а «Тампе» нужно сыграть с «Баффало» и «Торонто». Понятно, что победа россиянина в бомбардирской гонке является решённым вопросом, который остаётся только зафиксировать официально.