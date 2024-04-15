«Другого в спорте быть не может и не должно». Плющев — о финалистах Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев заявил, что не имеет предпочтений по возможному сопернику «Локомотива» в финале Кубка Гагарина. Второй финалист определится в седьмом матче серии между «Металлургом» и «Автомобилистом».

«Какие предпочтения на финал? А какие могут быть предпочтения, если «Локомотив» уже вышел? Сейчас ждут второго претендента на эту партию, будем так говорить. У меня нет предпочтений. Пускай выиграет та команда, которая покажет хороший, добротный хоккей, которая заслужит это. Другого в спорте быть не может и не должно», — сказал Плющев корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Решающий седьмой матч пройдёт сегодня, 15 апреля. Матч состоится в Магнитогорске и начнётся в 17:00 мск.