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Галкин назначен стартовым вратарём «Автомобилиста» в седьмом матче серии с «Металлургом»

Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Состав «Металлурга» не претерпел изменений по сравнению с шестым матчем серии. Стартовым вратарём назначен Илья Набоков.

«Автомобилист» вновь начнёт матч с Владимиром Галкиным в воротах. Голкипер начинал в старте шестой матч серии, который остался за «Автомобилистом» со счётом 5:3. Основной вратарь екатеринбургского клуба в этом плей-офф Евгений Аликин вновь не попал даже в заявку на матч. Также в состав вернулся капитан Сергей Широков.

Победитель матча выйдет в финал Кубка Гагарина, где его уже ждёт ярославский «Локомотив».