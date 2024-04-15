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Галкин назначен стартовым вратарём «Автомобилиста» в седьмом матче серии с «Металлургом»

Галкин назначен стартовым вратарём «Автомобилиста» в седьмом матче серии с «Металлургом»
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Сегодня, 15 апреля, в Магнитогорске состоится решающий седьмой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» примет «Автомобилист». Начало игры — в 17:00 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Состав «Металлурга» не претерпел изменений по сравнению с шестым матчем серии. Стартовым вратарём назначен Илья Набоков.

«Автомобилист» вновь начнёт матч с Владимиром Галкиным в воротах. Голкипер начинал в старте шестой матч серии, который остался за «Автомобилистом» со счётом 5:3. Основной вратарь екатеринбургского клуба в этом плей-офф Евгений Аликин вновь не попал даже в заявку на матч. Также в состав вернулся капитан Сергей Широков.

Победитель матча выйдет в финал Кубка Гагарина, где его уже ждёт ярославский «Локомотив».

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