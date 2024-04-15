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Металлург Мг — Автомобилист. Прямая трансляция
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Президент КХЛ Морозов отреагировал на выход «Металлурга» в финал Кубка Гагарина

Президент КХЛ Морозов отреагировал на выход «Металлурга» в финал Кубка Гагарина
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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в финал Кубка Гагарина. Команда Андрея Разина в семи матчах переиграла «Автомобилист».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Силантьев (Канцеров) – 08:40 (5x5)     2:0 Юров (Канцеров, Яковлев) – 14:19 (5x5)     2:1 Денежкин (Зборовский) – 19:53 (5x5)     3:1 Зернов (Силантьев) – 23:52 (5x5)     3:2 Денежкин (Романцев) – 24:14 (5x5)    

«Поздравляю «Металлург» с пятым финалом Кубка Гагарина и завоеванием Кубка победителей Восточной конференции. Серия с Автомобилистом стала настоящим украшением плей-офф нынешнего сезона. Андрей Разин проделал отличную работу в этом сезоне, выйдя в свой первый финал, а героями нового «Металлурга» стали свои воспитанники – Илья Набоков, Данила Юров, Никита Гребёнкин и другие.

Перекрестный плей-офф оправдал себя, мы получили увлекательные серии, а теперь нас ждет классическое противостояние Запада против Востока», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

В финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» сыграет с «Локомотивом». Их противостояние начнётся 18 апреля в Магнитогорске. «Металлург» в пятый раз выходит в финал плей-офф КХЛ, две из четырех предыдущих попытки (2014, 2016) оказались для команды удачными. «Локомотив» впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Гагарина.

Действующим победителем Кубка Гагарина является московский ЦСКА, взявший трофей в двух последних сезонах.

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