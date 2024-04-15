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Разин прокомментировал выход «Металлурга» в финал Кубка Гагарина

Разин прокомментировал выход «Металлурга» в финал Кубка Гагарина
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2) высказался об итогах противостояния.

«Все парни – молодцы, ветераны тоже себя хорошо проявили. Горд за ребят, многие не получали опыта игры. Хорошая игра получилась, важно было забыть предыдущую игру, прошлая игра получилась хорошей, многие в нас не верили. У нас действительно хороший коллектив, мы это доказали, несмотря на те трудности, вышли в финал. Считаю, что сегодняшняя игра складывалась для нас хорошо, сами себе придумали что первый гол, что второй. Третий период показал, что мы можем играть по счёту, не дать проявить сопернику лучшие качества, всех нас с выходом в финал», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

«Металлург» сыграет в финале с «Локомотивом».

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