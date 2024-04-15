Разин: сегодня все ошибались, перед голами была цепочка ошибок

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2) прокомментировал игру своей команды в этой встрече.

— Канцерову досталось в столкновении с Трямкиным, что с ним?

— Доктор сказал, что у него немножко болит, завтра будет ясно больше.

— Хабарова потрясывает в плей-офф?

— Это ваше личное мнение. Сегодня все ошибались, гол условно имени Пресса — не только он виноват, но цепочка ошибок была. Конечно, все смотрят на концовку — Робин потерял, тут же забили. Первый гол — тоже цепочка ошибок, когда за семь секунд до конца пропускаем. Макар держит свой уровень, перед самым плей-офф он получил травму, в конце сезона и плей-офф набирал форму, неудачно играл с «Амуром». Все ошибаются, не знаю, почему вы взяли Хабарова. Была хорошая игра, соперник играл здорово, он мастеровитый, крупный, не без ошибок. Хабаров не всегда должен фетисовские передачи отдавать, иногда надо и попроще сыграть.

— Гештальт седьмой игры закрыт?

— Случайно тут посмотрел и вспомнил весь свой плей-офф — у меня, начиная с ВХЛ, всё время серии заканчивались на выезде, кроме одной: «Автомобилист» — «Металлург», когда я работал в «Автомобилисте» и мы дома проиграли. Я сильно переживал, что опять дома проиграем, но снова «Металлург» выиграл, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.