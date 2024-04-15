Разин про слухи о конфликте с Яковлевым: он не выпячивал «я», повёл себя по-капитански

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:2) прокомментировал слухи про конфликт с капитаном команды Егором Яковлевым.

— Плей-офф — битва и на информационном поле. Была информация, что Гребёнкин уезжает в НХЛ, что у вас конфликт с Яковлевым…

— Естественно, стараюсь читать новости, смотреть передачи, которые мне интересны. Я это всё слышу, и это началось с первого моего появления в Магнитогорске в качестве главного тренера. Я уже толстокожий стал. Есть рабочие моменты, от них никуда не денешься, коллектив — это живой организм. В прошлой игре я посадил Яковлева, бывает такое. Капитан в такой ситуации себя проявил, не стал выпячивать своё «я», в этом проявляется лидерство — если тебя тренер посадил, ты должен сделать всё, чтобы команда выиграла. Сегодня он повёл себя по-капитански в действиях на льду, в действиях как защитник.

Гребёнкин — уникум, я верю, он раскроется как будущая звезда и КХЛ, и НХЛ. Он сложный человек, можно сказать, ещё ребенок. В некоторых моментах он ведёт себя не так, как мне хочется, но тем интереснее, я много с ним разговаривал. Те же Голышев, Трямкин — хотя он поменьше. Голышев тот же повзрослел, хотя с ним было немало, я верю, что Никита вырастет и поблагодарит меня за то, что я его учил жизни. Уедет, не уедет — это его выбор, посмотрим, жизнь покажет, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.