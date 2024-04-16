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«Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

«Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 апреля 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Энгвалль, Ли) – 12:22     0:2 Палмьери (Райлли, Нельсон) – 16:52 (pp)     1:2 Майер (Братт, Хишир) – 23:25     1:3 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 31:48     1:4 Маклин (Ли, Энгвалль) – 46:17    

В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Кайл Маклин. За «Нью-Джерси» голом отметился голом Тимо Майер.

«Нью-Джерси» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 81 очко в 82 матчах. «Айлендерс» занимают седьмое место на Востоке, набрав 92 очко в 81 встречах.

Таким образом, «Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф.

«Нью-Джерси» завершил свои выступления в регулярном чемпионате, а у «Айлендерс» остаётся одна игра. Команда встретится с «Питтсбургом».

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