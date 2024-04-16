«Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Жан-Габриэль Пажо, Кайл Палмьери, Брок Нельсон и Кайл Маклин. За «Нью-Джерси» голом отметился голом Тимо Майер.
«Нью-Джерси» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 81 очко в 82 матчах. «Айлендерс» занимают седьмое место на Востоке, набрав 92 очко в 81 встречах.
Таким образом, «Айлендерс» гарантировали себе участие в плей-офф.
«Нью-Джерси» завершил свои выступления в регулярном чемпионате, а у «Айлендерс» остаётся одна игра. Команда встретится с «Питтсбургом».
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