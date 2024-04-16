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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения в матче с «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Баффало» дубль оформил Дилан Козенс и ещё одну шайбу в свой актив записал Джордан Гринвей.

За «Тампу» отличился Стивен Стэмкос Эрик Чернак. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский сделал 31 сейв.

«Тампа» потерпела третье поражение подряд. «Баффало» одержал вторую победу за последние три матча.

В заключительном для себя матч регулярного чемпионата «Тампа» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Баффало», в свою очередь, провёл свой последний матч в регулярке.