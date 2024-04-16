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«Рейнджерс» с Панариным одержали победу в регулярном чемпионате НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Джек Рослович, Адам Фокс, Алекси Лафреньер и российский нападающий Артемий Панарин, также записавший на свой счёт результативную передачу.

Отметим, что «Рейнджерс» одержал победу в регулярном чемпионате НХЛ.

«Рейнджерс» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 114 очков в 82 матчах. «Оттава» занимает 14-е место на Востоке, набрав 76 очков в 81 встрече.

В следующем матче «Оттава» встретится с «Бостоном», а «Рейнджерс» завершили свои выступления в регулярке.