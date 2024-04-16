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У Капризова — два сезона с 50+ передачами, только один игрок «Миннесоты» имеет столько же

У Капризова — два сезона с 50+ передачами, только один игрок «Миннесоты» имеет столько же
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В Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» уступил «Миннесоте Уайлд» (1:3).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Форвард отдал 50-ю передачу в нынешнем сезоне. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, теперь Капризов имеет два сезона, в которых отдавал как минимум 50 передач (первый — 2021/2022, 61 передача). В истории «Миннесоты» только Матс Цуккарелло имеет также два сезона с 50+ ассистами (55 в сезоне-2021/2022 и 51 в сезоне-2023/2024).

Напомним, «Уайлд» набрали 87 очков, занимают шестое место в Центральном дивизионе и пропустят предстоящий плей-офф.

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