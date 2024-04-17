«Детройт» отыгрался в матче с «Монреалем». «Ред Уингз» сохраняют шансы на плей-офф

Завершился первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр». Первая двадцатиминутка завершилась вничью со счётом 1:1.

В составе «Монреаля» отличился Алекс Ньюхук, за «Детройт» голом отметился Мориц Зайдер.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находится «Вашингтон Кэпиталз», которому достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».