«Детройт» отыгрался в матче с «Монреалем». «Ред Уингз» сохраняют шансы на плей-офф

Завершился первый период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр». Первая двадцатиминутка завершилась вничью со счётом 1:1.
В составе «Монреаля» отличился Алекс Ньюхук, за «Детройт» голом отметился Мориц Зайдер.
Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находится «Вашингтон Кэпиталз», которому достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».
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