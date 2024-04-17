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Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 41 шайбы

Овечкин сократил отставание от Гретцки в топе лучших снайперов НХЛ до 41 шайбы
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости закончился первый период. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
0 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился голом. Результативные передачи на счету Дилана Макилрата и Ти Джея Оши. Таким образом, российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

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