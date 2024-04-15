«Овечкин в расцвете забил бы 80 в сегодняшней НХЛ». Америка говорит о погоне за Гретцки

Александр Овечкин разгорячился под занавес регулярного чемпионата НХЛ. Забив всего девять голов до февральской паузы на Матч звёзд, капитан «Вашингтона» после этого наколотил уже 21 шайбу. Причём восемь из них были забиты на отрезке из всего лишь пяти встреч!

Кроме того, Ови успел побить рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30+ голами.

Александр приблизился на расстояние вытянутой руки к Уэйну Гретцки. Всего 42 гола — вот сколько их разделяет.

Возрождение Овечкина вызвало жаркие обсуждения в Северной Америке. Что там говорят о возобновлении гонки капитана «Вашингтона» за Гретцки и о голевых подвигах Александра в конце сезона?

«Это было бы невероятно, если бы это не был Овечкин»

Журналист официального сайта НХЛ Николас Джей Котсоника предположил, что Ови может побить рекорд Гретцки уже в следующем сезоне!

«Невероятно. По крайней мере, это было бы невероятно, если бы это не был Овечкин. Что ещё Алекс сделает в дальнейшем, пока «Кэпиталз» будут бороться за место в плей-офф?

Сколько времени пройдёт до того, как Овечкин повторит рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894 гола)? Уже в следующем сезоне? Внезапно это кажется возможным.

Да, он почти наверняка завершит этот сезон с наименьшим количеством голов за полноценный сезон в своей карьере в НХЛ. За 19 сезонов в лиге Ови лишь раз забил меньше 30 голов — в сезоне-2020/2021, когда у него было 24 шайбы в 45 матчах. НХЛ провела по 48 встреч из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Да, 17 сентября ему исполнится 39 лет.

Но учтите, что сейчас у него 852 гола, отставание от Гретцки всего 42 шайбы, а в прошлом сезоне он забросил 42. В этом сезоне Овечкин не исчез. Он стал сильнее», — написал Котсоника.

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон поведала историю о том, как за Александра переживают его товарищи по «Вашингтону». Одноклубник Ови, оставшийся в запасе на матч с «Каролиной», ярко отреагировал на упущенную возможность оформить хет-трик. Капитан «Кэпиталз» ушёл со льда с дублем.

«Быть в запасе по решению тренера не всегда легко, но чтобы кто-нибудь не подумал, что игроки вкладывают меньше усилий: неназванный хоккеист, сидевший рядом со мной, ударил по столу, когда Овечкин лишился возможности оформить хет-трик — звякнула перекладина», — написала Джонсон.

«Овечкин стоит особняком в снайперском искусстве»

Известный журналист Джейсон Грегор вступил в спор с болельщиком в своих социальных сетях.

Болельщик: «Год 1: Кросби — 39 голов; Овечкин — 52 гола. Год 19: Кросби — 41 гол… Овечкин — 30 голов… Почти 20 лет спустя Сид по-прежнему феноменален».

Грегор: «Я бы сказал, что Овечкин тоже. Первый игрок с 18 сезонами с 30+ голами. Также он имеет самое большое количество сезонов с 40+ шайбами и делит рекорд по сезонам с 50+ голами».

Болельщик: «Я хорошо понимаю это, результативность Ови в ходе карьеры практически не имеет себе равных. Я просто подумал, что Сид в 2005 году и Сид в 2024 году являются почти зеркальным отражением по голам, пока Ови отстаёт на 20+ от результата на старте карьеры».

Грегор: «Справедливо. Хотя планка Ови выше и поддерживать её было сложнее».

Журналист Дрю Ливингстон дал немного грустных мыслей, прикинув, сколько Овечкин времён расцвета мог бы забить в нынешней НХЛ.

«Праймовый Овечкин забил бы 80 голов в сегодняшней НХЛ», — написал журналист.

И, к слову, в таком случае Ови отставал бы от Гретцки… ни насколько! Уже побил бы рекорд. И даже разменял бы 10-ю сотню голов.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Известный аналитик Пол Пидьютти, который сосредоточен на углублённой статистике, подсчитал, что с поправкой на эпоху Александр во всех 19 сезонах забивал 30+ голов. Единственный в истории.

«Лучший голеадор за всю историю или нет, Алекс Овечкин стоит особняком в снайперском искусстве. С поправкой на эпоху его показатель — 19 из 19 сезонов с 30+ голами», — заключил Пидьютти.

«Совершенно неистово. Об этом должны говорить все»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер оценила новый рекорд Овечкина.

«Теперь никто в истории НХЛ не проводил больше сезонов с 30+ голами, чем капитан «Вашингтона». Алекса Овечкина невозможно остановить», — пишет Сильбер.

Журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен и вовсе намекнул на то, что 38-летнего Овечкина можно назвать снайпером более совершенным, чем Остон Мэттьюс — тот самый Мэттьюс, который побил рекорд Александра в XXI веке по количеству голов за сезон.

«Алекс Овечкин в последних 32 матчах забивал в темпе на 56 голов за целый сезон. Это 40% чемпионата, когда он забивает практически с той же скоростью, что и Остон Мэттьюс. И он делает это в 38 лет. Совершенно неистово. Об этом должны говорить все», — пишет Паульсен.