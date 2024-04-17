«Ужасная неудача для «Флайерз». Журналист из Филадельфии — о незасчитанном голе

Журналист из Филадельфии Чарли О'Коннор прокомментировал незасчитанный гол «Вашингтону» в первом периоде встречи с «Филадельфией Флайерз».

«Ужасная неудача для «Флайерз», но, учитывая обстоятельства, это «правильный» выбор. Вот только можно было не тратить время на просмотр повторов», — написал О'Коннор в социальной сети X (ранее Twitter).

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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 1:0 в пользу «Кэпиталз». Единственная шайба на счету Александра Овечкина.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».