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Реакция главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы на незасчитанный гол «Вашингтону»

Реакция главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллы на незасчитанный гол «Вашингтону»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Кэпиталз» голом отметился российский нападающий Александр Овечкин, за «Филадельфию» отличился Эрик Джонсон.

В первом периоде судьи не засчитали гол «Флайерз» в ворота «столичных». Главный тренер хозяев Джон Торторелла остался недоволен решением арбитров.

ВИДЕО

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

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