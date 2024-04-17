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«Детройт» уступает «Монреалю» после 40 минут. В случае поражения он не выйдет в плей-офф

«Детройт» уступает «Монреалю» после 40 минут. В случае поражения он не выйдет в плей-офф
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Завершился второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Детройт Ред Уингз». Встреча проходит в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр». По итогам двух двадцатиминуток счёт 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
3-й период
4 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Mailloux) – 11:32     1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29     2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17     3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09     3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45     3:3 Спронг – 43:31     4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46    

В составе «Монреаля» отличился Алекс Ньюхук, Брендан Галлахер и Коул Кофилд. За «Детройт» голами отметились Мориц Зайдер и Джо Велено.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находится «Вашингтон Кэпиталз», которому достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».

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