«Вашингтон» играет вничью с «Филадельфией» после второго периода в решающем матче сезона

Завершился второй период матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча проходит в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр». По итогам двух двадцатиминуток счёт в матче 1:1.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ.

За «Филадельфию» голом отметился Шон Кутюрье.

Напомним, на последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции на данный момент претендуют сразу четыре клуба. Прямо сейчас на месте заветного второго уайлд-кард находятся именно «Кэпиталз», которым достаточно просто одержать победу в последнем матче над «Филадельфией Флайерз». В случае поражения «Вашингтона» на плей-офф сможет претендовать одна из трёх команд: «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» или всё та же «Филадельфия».