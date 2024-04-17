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Вратарь «Вашингтона» Линдгрен совершил суперсейв, отразив бросок по пустым воротам

Вратарь «Вашингтона» Линдгрен совершил суперсейв, отразив бросок по пустым воротам
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости закончился второй период. Счёт в матче ничейный — 1:1.

Вратарь гостей Чарли Линдгрен совершил невероятный сейв, отразив бросок игрока «Флайерз» по пустым воротам.

Чарли Линдгрен Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29    
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