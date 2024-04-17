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«Кошмарный сценарий». Журналист — о третьем периоде матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

«Кошмарный сценарий». Журналист — о третьем периоде матча «Филадельфия» — «Вашингтон»
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Североамериканский журналист Дрю Ливингстон поделился ожиданиями от третьего периода в матче между «Филадельфией Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент во встрече проходит перерыв после второго периода, счёт 1:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон – 32:29    

«Кошмарный сценарий для команд, борющихся за финальное место. „Филадельфии“ нужно побеждать в основное время, поэтому они снимут своего вратаря в третьем периоде. „Вашингтон“ выиграет», — написал Ливингстоун в одной из социальных сетей.

Напомним, российский нападающий «столичных» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке первого периода. Россиянин записал на свой счёт 31-й гол в текущем сезоне НХЛ.

После 81 матча «Филадельфия» занимает 11-е место в Восточной конференции с 87 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке на Востоке, набрав 89 очков в 81 игре. Обе команды претендуют на выход в плей-офф НХЛ.

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