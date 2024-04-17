«Детройт» отыгрался за 5 секунд до конца игры и победил «Монреаль», но не попал в плей-офф
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Майлу) – 11:32 1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29 2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17 3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09 3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45 3:3 Спронг – 43:31 4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46 4:4 Перрон (Гостисбер) – 59:55 4:5 Кейн – 65:00
В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Юрай Слафковски. За «Детройт» голами отметились Мориц Зайдер, Джо Велено, Даниэль Спронг и Дэвид Перрон. Решающий буллит реализовал игрок гостей Патрик Кейн.
«Детройт» завершил свои выступления в регулярном чемпионате на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Команда набрала 91 очко в 82 матчах.
«Монреаль» расположился на 14-й строчке Востока с 76 очками.
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