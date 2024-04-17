«Детройт» отыгрался за 5 секунд до конца игры и победил «Монреаль», но не попал в плей-офф

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.

В составе «Монреаля» отличились Алекс Ньюхук, Брендан Галлахер, Коул Кофилд и Юрай Слафковски. За «Детройт» голами отметились Мориц Зайдер, Джо Велено, Даниэль Спронг и Дэвид Перрон. Решающий буллит реализовал игрок гостей Патрик Кейн.

«Детройт» завершил свои выступления в регулярном чемпионате на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Команда набрала 91 очко в 82 матчах.

«Монреаль» расположился на 14-й строчке Востока с 76 очками.