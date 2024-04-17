Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Флорида — Торонто 5:2, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НХЛ 17 апреля

Голевая передача Владимира Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча завершилась со счётом 2:5 (2:0, 0:4, 0:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Райлли, Нюландер) – 03:25 (pp)     0:2 Грегор – 11:18     1:2 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 20:28     2:2 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 30:32     3:2 Райнхарт (Барков) – 30:42     4:2 Монтур (Барков, Тарасенко) – 33:42     5:2 Райнхарт (Луостаринен) – 57:40    

В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Сэм Беннетт, Брэндон Монтур, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.

За «Торонто» голами отличились Митчелл Марнер и Ноа Грегор.

После 82 матчей «Флорида» занимала третье место в Восточной конференции с 110 очками. «Торонто» расположилось на пятой строчке, набрав 102 очка в 81 игре.

В заключительном матче «Торонто» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча сосотоится 18 апреля в 2:00 по мск.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android