Голевая передача Владимира Тарасенко принесла «Флориде» победу над «Торонто»

Сегодня, 17 апреля, «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), Встреча завершилась со счётом 2:5 (2:0, 0:4, 0:1).
В составе «Флориды» заброшенными шайбами отметились Картер Вераге, Сэм Беннетт, Брэндон Монтур, а также дубль на счету Сэма Райнхарта. Российский нападающий Владимир Тарасенко отдал голевую передачу.
За «Торонто» голами отличились Митчелл Марнер и Ноа Грегор.
После 82 матчей «Флорида» занимала третье место в Восточной конференции с 110 очками. «Торонто» расположилось на пятой строчке, набрав 102 очка в 81 игре.
В заключительном матче «Торонто» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча сосотоится 18 апреля в 2:00 по мск.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
- 17 апреля 2024
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