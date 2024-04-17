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«Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ в двух сезонах подряд впервые почти за два десятилетия

«Питтсбург» не попал в плей-офф НХЛ в двух сезонах подряд впервые почти за два десятилетия
Евгений Малкин
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ. В свою очередь эта победа столичной команды лишила «Питтсбург Пингвинз» шансов на попадание в плей-офф.

Таким образом, американский клуб пропустит плей-офф во втором сезоне подряд. Последний раз команда не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли в нескольких подряд сезонах почти два десятилетия назад (2001-2006). Тогда за клуб ещё не играл российский нападающий Евгений Малкин. В 2006 году к команде присоединился Малкин, после чего клуб выходил в плей-офф в 16 сезонах подряд

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