Команды Александра Овечкина и Евгения Малкина бьются за одну из последних путёвок в розыгрыш Кубка Стэнли.

Кто и с кем сыграет в первом раунде плей-офф НХЛ. За океаном финал регулярки! Live

Регулярный чемпионат НХЛ вышел на финишную прямую. В Западной конференции уже определены все восемь участников плей-офф, и даже успела сложиться одна пара первого раунда: «Виннипег» Джетс гарантированно сыграет с «Колорадо Эвеланш».

В Восточной же конференции продолжается интереснейшая борьба за две последние кубковые вакансии, которая держит всех в напряжении на протяжении двух недель апреля. В режиме реального времени следим за тем, как за океаном завершается регулярный чемпионат.

Напоминаем, по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона, лучшая команда конференции играет с командой, занявшей второе место в зоне уайлд-кард, а победитель другого дивизиона встречается с командой, которая расположилась на первом месте в зоне уайлд-кард.

Пары плей-офф на данный момент

Западная конференция:

«Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс»;

«Виннипег Джетс» — «Колорадо Эвеланш»;

«Ванкувер Кэнакс» — «Нэшвилл Предаторз»;

«Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз».

Восточная конференция:

«Бостон Брюинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

«Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

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