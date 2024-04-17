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«Детройт» установил клубный антирекорд, не выйдя в плей-офф восьмой сезон подряд

«Детройт» установил клубный антирекорд, не выйдя в плей-офф восьмой сезон подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Майлу) – 11:32     1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29     2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17     3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09     3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45     3:3 Спронг – 43:31     4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46     4:4 Перрон (Гостисбер) – 59:55     4:5 Кейн – 65:00    

«Детройт» завершил свои выступления в регулярном чемпионате на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Команда набрала 91 очко в 82 матчах. Таким образом клуб не вышел в плей-офф в 8-й раз подряд и установил новый антирекорд. Ранее худшей была серия из 7 подряд невыходов в розыгрыш Кубка Стэнли с 1971 по 1977 годы.

Напомним, в параллельном матче играл «Вашингтон» и «Филадельфия». Столичные обыграли соперника со сч1том 2:1 и вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.

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