«Детройт» установил клубный антирекорд, не выйдя в плей-офф восьмой сезон подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча проходила в Монреале (США) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 4:5.

«Детройт» завершил свои выступления в регулярном чемпионате на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Команда набрала 91 очко в 82 матчах. Таким образом клуб не вышел в плей-офф в 8-й раз подряд и установил новый антирекорд. Ранее худшей была серия из 7 подряд невыходов в розыгрыш Кубка Стэнли с 1971 по 1977 годы.

Напомним, в параллельном матче играл «Вашингтон» и «Филадельфия». Столичные обыграли соперника со сч1том 2:1 и вышли в розыгрыш Кубка Стэнли.