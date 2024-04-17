Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 17 апреля

Все результаты игрового дня НХЛ 17 апреля
Комментарии

Сегодня, 17 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Майлу) – 11:32     1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29     2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17     3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09     3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45     3:3 Спронг – 43:31     4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46     4:4 Перрон (Гостисбер) – 59:55     4:5 Кейн – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Смейкал (Бреннстрём) – 30:03     0:2 Чикран (Батерсон, Ткачук) – 30:54     1:2 Заха (Шаттенкирк, Пастрняк) – 52:44 (pp)     1:3 Зуб – 58:12 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08     1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29     1:2 Оши (Дауд) – 57:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Del Bel Belluz (Пюухтия, Веренски) – 03:37     2:0 Веренски (Силлинджер, Марченко) – 05:24     2:1 Котканиеми (Комтуа, Ноэсен) – 07:10     2:2 Терявяйнен (Котканиеми, Бёрнс) – 18:16     3:2 Малатеста (Оливье, Курали) – 19:01     3:3 Терявяйнен (Бёрнс, Ноэсен) – 30:16 (pp)     4:3 Годро (Дэнфорт, Веренски) – 32:18     5:3 Нюландер (Гудбрансон, Проворов) – 40:47     6:3 Веренски (Оливье, Гудбрансон) – 59:21    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Райлли) – 03:25 (pp)     0:2 Грегор – 11:18     1:2 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 20:28     2:2 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 30:32     3:2 Райнхарт (Барков) – 30:42     4:2 Монтур (Барков, Тарасенко) – 33:42     5:2 Райнхарт (Луостаринен) – 57:40    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 10:33     1:1 Татар (Белльмар) – 18:38     2:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 19:54     3:1 Элерс (Тоффоли, Пионк) – 22:30     3:2 Гурд (Эванс, Танев) – 25:11     3:3 Картье (Гурд) – 38:13     4:3 Тоффоли (Элерс, Пионк) – 51:40 (pp)    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макнэбб (Гертл, Дорофеев) – 36:25     2:0 Амадио – 47:13     2:1 Дикинсон (Бедард, Курашев) – 56:02     3:1 Руа (Хауден, Айкел) – 58:24    
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Майерс (Блюгерс, Линдхольм) – 12:00 (sh)     2:0 Хёгландер (Петтерссон, Михеев) – 13:28     3:0 Джошуа (Гарланд, Майерс) – 21:58     3:1 Пахал (Кадри, Соловьёв) – 50:56     4:1 Миллер (Зутер) – 55:02    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 111 очков за 81 матч.

Материалы по теме
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
Видео
«Вашингтон» вырвал место в плей-офф! Спасибо голу Овечкина и безумному решению Тортореллы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android