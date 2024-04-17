Все результаты игрового дня НХЛ 17 апреля
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Сегодня, 17 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 5
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ньюхук (Галлахер, Майлу) – 11:32 1:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 18:29 2:1 Галлахер (Армиа, Страбл) – 26:17 3:1 Кофилд (Слафковски, Судзуки) – 30:09 3:2 Велено (Гостисбер, Спронг) – 30:45 3:3 Спронг – 43:31 4:3 Слафковски (Хатсон, Савар) – 52:46 4:4 Перрон (Гостисбер) – 59:55 4:5 Кейн – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Смейкал (Бреннстрём) – 30:03 0:2 Чикран (Батерсон, Ткачук) – 30:54 1:2 Заха (Шаттенкирк, Пастрняк) – 52:44 (pp) 1:3 Зуб – 58:12 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Макилрат, Оши) – 18:08 1:1 Джонсон (Кутюрье) – 32:29 1:2 Оши (Дауд) – 57:00
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Del Bel Belluz (Пюухтия, Веренски) – 03:37 2:0 Веренски (Силлинджер, Марченко) – 05:24 2:1 Котканиеми (Комтуа, Ноэсен) – 07:10 2:2 Терявяйнен (Котканиеми, Бёрнс) – 18:16 3:2 Малатеста (Оливье, Курали) – 19:01 3:3 Терявяйнен (Бёрнс, Ноэсен) – 30:16 (pp) 4:3 Годро (Дэнфорт, Веренски) – 32:18 5:3 Нюландер (Гудбрансон, Проворов) – 40:47 6:3 Веренски (Оливье, Гудбрансон) – 59:21
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Райлли) – 03:25 (pp) 0:2 Грегор – 11:18 1:2 Вераге (Беннетт, Ткачук) – 20:28 2:2 Беннетт (Форслинг, Ткачук) – 30:32 3:2 Райнхарт (Барков) – 30:42 4:2 Монтур (Барков, Тарасенко) – 33:42 5:2 Райнхарт (Луостаринен) – 57:40
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 3
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 10:33 1:1 Татар (Белльмар) – 18:38 2:1 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 19:54 3:1 Элерс (Тоффоли, Пионк) – 22:30 3:2 Гурд (Эванс, Танев) – 25:11 3:3 Картье (Гурд) – 38:13 4:3 Тоффоли (Элерс, Пионк) – 51:40 (pp)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Макнэбб (Гертл, Дорофеев) – 36:25 2:0 Амадио – 47:13 2:1 Дикинсон (Бедард, Курашев) – 56:02 3:1 Руа (Хауден, Айкел) – 58:24
НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Майерс (Блюгерс, Линдхольм) – 12:00 (sh) 2:0 Хёгландер (Петтерссон, Михеев) – 13:28 3:0 Джошуа (Гарланд, Майерс) – 21:58 3:1 Пахал (Кадри, Соловьёв) – 50:56 4:1 Миллер (Зутер) – 55:02
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 114 очками после 82 встреч. Лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 111 очков за 81 матч.
Комментарии
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