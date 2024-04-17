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Овечкин забросил 925 шайб в НХЛ, включая плей-офф. До рекорда Гретцки — 91 гол

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Этот матч стал заключительным для столичной команды в регулярном чемпионате НХЛ. Счёт в матче открыл российский нападающий Александр Овечкин.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил свою 925-ю шайбу в НХЛ, включая плей-офф. По данному показателю российский форвард находится на втором месте. Рекорд — у легендарного экс-нападающего Уэйна Гретцки (1016). Таким образом, Овечкин отстаёт от Гретцки на 91 гол.

Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.