Овечкин: почти каждый матч для «Вашингтона» был как седьмой матч плей-офф

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы над «Филадельфией Флайерз» (2:1) рассказал о борьбе столичного клуба за путёвку в плей-офф.

«Настроения в раздевалке потрясающие. Мы наслаждались процессом. Это нечто особенное, для этого мы играем в хоккей, потому что хотим чувствовать такую атмосферу. Мы обыграли очень хорошие команды, чтобы выйти в плей-офф. Все сделали большой шаг вперёд ментально, получили опыт разных ситуаций на льду и за его пределами. Это очень круто. Почти каждый матч для нас был как седьмой матч плей-офф», — приводит слова Овечкина официальный сайт «Вашингтона».

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».