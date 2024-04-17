Главный тренер «Вашингтона» эмоционально отреагировал на выход в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери эмоционально отреагировал на выход в плей-офф НХЛ после победы над «Филадельфией Флайерз» (2:1).

«Это в голове не укладывается! Кажется, я ещё не осознал этот момент, что мы достигли своей цели – вернулись в розыгрыш Кубка Стэнли. Я просто горжусь, очень сильно горжусь нашей командой. Сегодняшний матч символизирует то, что эта команда делала весь сезон. Второй матч за два дня, было видно, что у нас вообще не осталось «бензина», но мы бились в каждой смене, чтобы выводить шайбу из зоны, чтобы бежать. Во втором перерыве у нас состоялся хороший разговор о том, что нам требуется сделать в третьем периоде. Ребята проявили упорство и проделали блестящую работу в третьем периоде. И нашли путь к победе. У нас получилось выйти в плей-офф!», — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».