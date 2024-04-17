Игроки «Вашингтона» спели хором после выхода в розыгрыш Кубка Стэнли

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

После победного матча игроки «Вашингтона» хором спели песню после выхода в розыгрыш Кубка Стэнли.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне НХЛ «Вашингтон» и «Рейнджерс» встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ