Экс-нападающий «Трактора»: думаю, Заварухин останется главным тренером в Челябинске

Двукратный обладатель Кубка Гагарина экс-нападающий «Трактора» Сергей Коньков высказался о будущем главного тренера челябинского клуба Алексея Заварухина.

«Руководство команды прекрасно знает, какой результат был достигнут, благодаря чему. Это просто внутренние моменты, которые нужно согласовать и решить. Может быть, нужно срок контракта согласовать, может быть, у них по ходу сезона были другие кандидаты и нужно все варианты отработать. Я думаю, руководство хочет всё подготовить и сделать так, как им необходимо, потому что они могут таким образом сформировать стратегию клуба с учётом поставленных задач. Опять же, может быть, какие-то условия выдвигает Алексей Заварухин для себя, чтобы он мог спокойно и уверенно работать.

А вообще это внутренняя кухня, и знать её может только тот, кто находится внутри. Понятно, что шли разговоры о том, что есть какие-то разногласия, вопросы внутри коллектива, но, думаю, в скором времени мы всё это узнаем. Я считаю, что Алексей Заварухин проявил себя очень здорово, и с большой долей уверенности могу сказать, что он останется в команде главным тренером», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.