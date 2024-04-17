Легенда «Вашингтона» Бондра — о Карбери: приз лучшему тренеру НХЛ?

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Легендарный экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Петер Бондра высказался о работе главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что в НХЛ много хороших тренеров, но Спенсер Карбери заслуживает признания. «Джек Адамс Эворд»?..» — написал Бондра в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, награда «Джек Адамс Эворд» вручается тренеру НХЛ, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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