Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легенда «Вашингтона» Бондра — о Карбери: приз лучшему тренеру НХЛ?

Легенда «Вашингтона» Бондра — о Карбери: приз лучшему тренеру НХЛ?
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный экс-форвард «Вашингтон Кэпиталз» Петер Бондра высказался о работе главного тренера столичного клуба Спенсера Карбери в нынешнем сезоне.

«Я знаю, что в НХЛ много хороших тренеров, но Спенсер Карбери заслуживает признания. «Джек Адамс Эворд»?..» — написал Бондра в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, награда «Джек Адамс Эворд» вручается тренеру НХЛ, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Материалы по теме
«Они не спрашивают как, они спрашивают сколько». Реакция Америки на 853-й гол Овечкина
«Они не спрашивают как, они спрашивают сколько». Реакция Америки на 853-й гол Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android