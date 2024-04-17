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Локо — СКА-1946: во сколько начало 1-го матча финала Кубка Харламова, где смотреть

«Локо» — «СКА-1946»: во сколько начало 1-го матча финала Кубка Харламова, где смотреть
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Сегодня, 17 апреля, в Ярославле «Локо» и «СКА-1946» проведут первый матч в финальной серии Кубка Харламова — 2024. Начало встречи на стадионе «Локомотив» — в 18:30 мск.

Матч в прямом эфире покажут тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime».

Olimpbet МХЛ - плей-офф . Финал Чемпионата. 1-й матч
17 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Локо
Ярославль
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в полуфинальной серии «Локо» победил нижегородскую «Чайку» со счётом 4-2. «СКА-1946» в пяти матчах одолел «Белых Медведей» (4-1).

Клуб из Ярославля трижды выигрывал главный трофей Молодёжной хоккейной лиги (2016, 2018, 2019 годы), клуб из Санкт-Петербурга – один раз, в 2022 году.

Ярославцы во второй раз в истории Молодёжной хоккейной лиги сыграют в решающей серии со «СКА-1946». Впервые команды встречались в финале в сезоне-2017/2018, победу одержал «Локо» (4-2).

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