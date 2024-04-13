Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

МХЛ объявила даты финальных матчей Кубка Харламова

МХЛ объявила даты финальных матчей Кубка Харламова
Аудио-версия:
Комментарии

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) определилась с датами проведения финальных матчей Кубка Харламова — 2024. Лига развела их с решающими играми Кубка Гагарина, которые стартуют 18 апреля.

«Благодаря решению лиги болельщики смогут ежедневно смотреть матчи финальных серий: по чётным числам − Кубка Гагарина, по нечётным − Кубка Харламова», — сказано в заявлении МХЛ.

Решающая серия плей-офф между ярославским «Локо» и петербургским «СКА-1946» стартует 17 апреля в Ярославле.

Даты основных матчей:

17 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30
19 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30
21 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 17:00
23 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 19:00.

Даты матчей, в случае необходимости:

25 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30
27 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало –в 19:00
29 апреля Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00

Материалы по теме
Роман Ротенберг обвинил МХЛ в непрофессионализме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android