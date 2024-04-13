МХЛ объявила даты финальных матчей Кубка Харламова

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Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) определилась с датами проведения финальных матчей Кубка Харламова — 2024. Лига развела их с решающими играми Кубка Гагарина, которые стартуют 18 апреля.

«Благодаря решению лиги болельщики смогут ежедневно смотреть матчи финальных серий: по чётным числам − Кубка Гагарина, по нечётным − Кубка Харламова», — сказано в заявлении МХЛ.

Решающая серия плей-офф между ярославским «Локо» и петербургским «СКА-1946» стартует 17 апреля в Ярославле.

Даты основных матчей:

17 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

19 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

21 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 17:00

23 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 19:00.

Даты матчей, в случае необходимости:

25 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

27 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало –в 19:00

29 апреля Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00