Как далеко «Вашингтон» сможет зайти в плей-офф НХЛ — 2024?

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Таким образом, «Вашингтон Кэпиталз» вместе с Александром Овечкиным расположился на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 91 очком и вышел в плей-офф НХЛ, где сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Как далеко «Вашингтон» сможет зайти в плей-офф НХЛ – 2024?»

В нынешнем сезоне НХЛ команды встречались четыре раза и одержали по две домашние победы: «Вашингтон» был сильнее со счётом 4:0 и 3:2, «Рейнджерс» — со счётом 5:1 и 2:1.

В розыгрышах Кубка Стэнли команды встретятся в 10-й раз. В сериях плей-офф между командами «синерубашечники» имеют преимущество — 5-4.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ