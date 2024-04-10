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Новым главным тренером «Витязя» станет не Вадим Епанчинцев, а Павел Десятков

Новым главным тренером «Витязя» станет не Вадим Епанчинцев, а Павел Десятков
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Как стало известно «Чемпионату», в «Витязе» утвердили кандидатуру нового главного тренера. Им станет не Вадим Епанчинцев, как сообщалось ранее, а Павел Десятков.

Сезон-2023/2024 Павел Десятков работал ассистентом главного тренера «Лады» Олега Браташа. До этого два сезона 49-летний специалист возглавлял красноярский «Сокол».

На данный момент Епанчинцев возглавляет «Югру», которая выступает в плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Ханты-Мансийский клуб борется за выход в финал Кубка Петрова с АКМ. После четырёх матчей серии счёт в противостоянии 3-1 в пользу тульского клуба.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги подмосковный клуб завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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