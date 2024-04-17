Капитан «Металлурга» Яковлев пропустит первые два матча финала Кубка Гагарина — 2024

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев пропустит первые два матча финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Локомотивом».

«Да, действительно не сыграю [первые два матча]», — заявил Яковлев ТАСС.

Напомним, первые две игры финальной серии пройдут 18 и 20 апреля в Магнитогорске. Яковлев не принял участия в открытой тренировке «Магнитки».

32-летний защитник в регулярном сезоне-2023/2024 сыграл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач. В рамках Кубка Гагарина — 2024 Яковлев провёл 19 встреч, отметившись двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.