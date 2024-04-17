Шуми Бабаев: с «Рейнджерс» у «Вашингтона» шансов немного, но в НХЛ всё может случиться

Известный агент Шуми Бабаев поделился ожиданиями от игры «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли — 2024.

«Мы же говорили, что шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ 50 на 50, ребята боролись до последнего, всё сложилось удачно. Саша Овечкин преодолел отметку в 30 голов за сезон, забросил 31 шайбу, в его возрасте это хороший результат.

С «Рейнджерс» в плей-офф будет тяжело, Игорь Шестёркин — один из лучших вратарей НХЛ, а Артемий Панарин — один из лучших нападающих лиги. Состав у «Рейнджерс» ровнее и мощнее, шансов у «Вашингтона» немного, но это НХЛ, здесь всё может случиться», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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