«В голове не укладывается!» «Вашингтон» пытается осознать, какое чудо он сотворил в НХЛ

«Вашингтон» сотворил практически невозможное. Вырвал, выгрыз последнюю путёвку в плей-офф НХЛ, хотя ещё пару недель назад всё говорило против них. Но три победы подряд на финише регулярки, включая успех в сегодняшнем решающем матче с «Филадельфией», обеспечили им место в главной части сезона.

«В голове не укладывается! Теперь надо ухватиться за этот шанс»

Главный тренер Спенсер Карбери после матча сиял как начищенный пятак и пытался осознать, что за чудо совершили его ребята. Он заявил, что команда собирается не ударить в грязь лицом в плей-офф, несмотря на то что все будут говорить, что им там не место.

«Это в голове не укладывается! Кажется, я ещё не осознал этот момент, что мы достигли своей цели – вернулись в розыгрыш Кубка Стэнли. Я просто горжусь, очень сильно горжусь нашей командой. Сегодняшний матч символизирует то, что эта команда делала весь сезон. Второй матч за два дня, было видно, что у нас вообще не осталось «бензина», но мы бились в каждой смене, чтобы выводить шайбу из зоны, чтобы бежать. Во втором перерыве у нас состоялся хороший разговор о том, что нам требуется сделать в третьем периоде. Ребята проявили упорство и проделали блестящую работу в третьем периоде. И нашли путь к победе. У нас получилось выйти в плей-офф!

Спенсер Карбери Фото: Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

Уф, мы многое доказали. По лицам ребят в раздевалке было видно – будь ты Джон Карлсон или Коннор Макмайкл. Они все находятся на разных этапах своей карьеры и жизни, но неважно, это твой первый год в НХЛ, как у многих, или 17-й сезон, было видно, как сильно они хотят победить в каждом матче. Помню, как мы играли в Эдмонтоне, я даже счёт не помню, но он был плохим. Но эта команда… Они сказали: «Все списали нас со счетов». А на следующий день мы пересилили себя и смогли выиграть в Сиэтле. Всё отдали в том матче, все 20 игроков. И мы так играли весь сезон, сегодняшний матч – не исключение.

Теперь нам надо ухватиться за этот шанс. Мы не хотим удовлетвориться одним выходом в плей-офф, хотим играть хорошо, показать себя с лучшей стороны. Все будут говорить: да им не место в плей-офф, да вы видели их разницу шайб, бла-бла-бла. Так будут всё представлять, и это нормально. Это факт, чего уж. Но я знаю, что эта команда не будет удовлетворена просто выходом в плей-офф. Мы не хотим ударить в грязь лицом, хотим показать, на что способна наша команда. Хотим хорошо играть в этих матчах, соответствовать своим стандартам. И узнаем, хватит ли этого для того, чтобы выиграть несколько матчей и выбить соперника».

«Это была сумасшедшая ситуация. Для нас почти каждый матч был как седьмой»

Для Александра Овечкина этот плей-офф НХЛ станет 15-м в карьере. Он рассказал, за счёт чего «Кэпс» удалось преодолеть все трудности сезона и поделился эмоциями от сумасшедшей гонки последних недель, где они обставили «Питтсбург», «Детройт» и «Филадельфию».

«Настроения в раздевалке потрясающие. Мы наслаждались процессом. Это нечто особенное, для этого мы играем в хоккей, потому что хотим чувствовать такую атмосферу. Мы обыграли очень хорошие команды, чтобы выйти в плей-офф. Все сделали большой шаг вперёд ментально, получили опыт разных ситуаций на льду и за его пределами. Это очень круто. Почти каждый матч для нас был как седьмой матч плей-офф. Иногда другие команды нам помогали, не набирали очки, и мы оставались в гонке. До сегодняшнего дня это была сумасшедшая ситуация. Мне только что сказали, что «Детройт» взял очко, а «Филадельфия» всё равно сняла вратаря. Они об этом не знали. Но нам пойдёт. Спасибо, «Филли»!

Порадуемся этому моменту сегодня, а потом снова возьмёмся за работу. Никогда не знаешь, что будет в плей-офф. Там другой хоккей, другая атмосфера, все будут на новом уровне. Я с нетерпением жду его начала.

Наша команда всегда держалась вместе, несмотря ни на что. Был тяжёлый год, много травм, мы привлекали много ребят из «Херши», и они играли невероятно. Макилрат сегодня важнейшую передачу на гол отдал. Мы выкладывались и собираемся сделать нечто особенное в этом году, продолжим играть так же. Мы весь сезон преодолевали разные тяжёлые моменты – травмы, обмены, но всё равно верили. Мы все верим друг в друга. Опыт прошлого месяца поможет нам и тренерскому штабу, ведь Карбс впервые будет руководить командой в розыгрыше Кубке Стэнли», — сказал Овечкин.

«Выход в плей-офф многое значит. Ребята будут готовы зажечь»

Ти Джей Оши рассказал, как забивал решающий гол в пустые ворота «Филадельфии», и признался, что выход в плей-офф для него многое значит.

«Для меня стало сюрпризом, что «Филадельфия» играла без вратаря. Даже не знал, что это случилось. Был готов к этому, но осознал, что ворота пусты, только когда Хэтэуэй попытался заблокировать мой бросок. Хотелось бы бросать не в нижний угол, меня это слегка напугало. Но я смог забить. Мы были готовы к такому, обсуждали это утром.

Ощущения отличные. Такой хороший матч, им не повезло, что всё закончилось именно так. Но им нужна была победа в основное время, так что понятно, почему они так поступили. Это была хорошая битва.

Радость игроков «Вашингтона» Фото: Matt Slocum/AP/ТАСС

Выход в плей-офф многое значит. Когда становился чемпионом, регулярный сезон уже больше не имеет такого значения, как матч плей-офф. Вернуться в розыгрыш – это нечто особенное. Мы не будем принимать это как должное, ребята будут готовы зажечь.

Последние недели говорят о нашем характере. Это не значит, что другие команды, которые были в гонке, не проходили свои взлёты и падения, но мы потеряли Бэки, Кузи – наш двойной удар в центральной линии. Ребята в последнее время выбывали с травмами, не знаю, сколько матчей подряд мы проиграли недавно. Хорошо, что мы нанесли ответный удар, импульс на нашей стороне. У нас многие ребята ещё не заходили далеко в плей-офф или вообще в нём не играли, и они начинают учиться тому, какие самоотверженность, концентрация, интенсивность требуются для хоккея плей-офф. Мы уже давненько играем, как в плей-офф, просто чтобы пробиться туда. Надо перенести это на сам плей-офф», — отметил Оши.

«Абсолютно уверен, что «Вашингтон» может побеждать в плей-офф»

Один из главных героев команды – вратарь Чарли Линдгрен, который сегодня отразил 27 из 28 бросков. Он всегда верил в «Вашингтон», а сейчас верит, что «столичным» по силам серьёзно пошуметь в плей-офф.

«Мы мало забиваем, однако смогли выиграть три важнейших матча подряд. Это многое говорит о нашей команде. Легко нам не было, но в конечном счёте мы смогли взять два очка. У нас классная команда, в ней столько огня и духа соперничества. Я абсолютно уверен, что мы можем побеждать в плей-офф. У нас великолепные лидеры, которые держат высокую планку последние 20 лет. Молодёжь тоже старается соответствовать этим стандартам, и у неё отлично получается. У нас есть ребята, которые уже выигрывали. В плей-офф всё начинается с нуля, и мне уже не терпится выйти и сыграть в хоккей. Я всю дорогу верил в нашу команду, мы никогда не сдавались. Вы бы видели эмоции в раздевалке сегодня, сейчас сядем на поезд, вернёмся домой и будем готовиться к плей-офф.

Очень приятные эмоции, когда мы праздновали на льду. Огромное облегчение, по лицам ребят было видно, насколько им было тяжело. Однако каждый в нашей команде это заслужил. Мы заслужили шанс играть в плей-офф. Нам предстоит тяжёлое испытание «Рейнджерс», но мы с нетерпением этого ждём», — сказал Линдгрен.