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«31 гол за сезон — хороший результат». Крикунов оценил игру Овечкина в регулярке НХЛ

«31 гол за сезон — хороший результат». Крикунов оценил игру Овечкина в регулярке НХЛ
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил выступление капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Рад за Сашу, он молодец. Хорошо, что помог команде попасть в плей-офф. Овечкин в свои годы держит уровень, сегодня забил в решающем матче, остался 41 гол до Гретцки, будем болеть за нашего соотечественника. 31 гол за сезон – это хороший результат. Это же НХЛ, сами знаете, какой в этой лиге уровень», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

По итогам сезона российский форвард сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 41 шайбы. Всего за карьеру в регулярках НХЛ Овечкин забил 853 гола и сделал 697 результативных передач в 1426 матчах.

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